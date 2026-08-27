Как приготовить изысканную пасту с креветками на сковороде: рецепт ресторанного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
159
Рецепт пасты с креветками
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Паста с креветками в сливочном соусе – блюдо, которое легко приготовить дома без сложных кулинарных приёмов. Нежный соус, ароматные креветки и правильно приготовленная паста прекрасно сочетаются друг с другом. Всё готовится на одной сковороде, поэтому процесс не занимает много времени. Такая паста подойдет и для обычного ужина, и для особого случая.

Идея приготовления изысканной пасты с креветками опубликована на странице ask edith в Instagram.

Рецепт изысканной пасты с креветками

Ингредиенты:

  • паста – 250 г
  • сырые королевские креветки – 300-400 г
  • синий лук – ½ шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сливки 15–20 % – 200 мл.
  • сливочное масло – 20 г
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • свежая петрушка – для подачи

Для маринования креветок:

  • сушеные томаты – 1 ч.л.
  • сушеный базилик – ½ ч.л.
  • сушеный чеснок – ½ ч.л.
  • копченая паприка – ½ ч.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • оливковое масло – небольшое количество

Способ приготовления:

Маринуем креветки

1. Сначала подготовьте креветки. Если они замороженные, их нужно предварительно разморозить. Очистите морепродукты от головы и панциря, оставив или удалив хвостик по желанию. Затем сделайте небольшой надрез вдоль спинки и удалите тёмную кишечную жилку.

2. Переложите креветки в миску. Добавьте сушеные помидоры, базилик, сушеный чеснок, копчёную паприку, соль, перец и немного оливкового масла. Перемешайте и оставьте примерно на 10 минут.

Готовим соус

3. Пока креветки маринуются, отварите пасту в большом количестве подсоленной воды. Варите её до состояния al dente, то есть до мягкости, но с легкой упругостью внутри. Перед тем как слить воду, оставьте несколько ложек отвара – он поможет сделать соус однородным.

4. На большой сковороде разогрейте оливковое масло вместе со сливочным маслом. Выложите креветки в один слой и обжаривайте примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Когда они изменят цвет и станут непрозрачными, переложите их на тарелку.

Добавляем пасту в соус

5. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный синий лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около 30 секунд. Важно не пережарить чеснок, чтобы он не приобрел горький вкус.

6. Влейте сливки и прогрейте соус на небольшом огне. Добавьте готовую пасту и несколько ложек воды, в которой она варилась. Перемешайте, чтобы сливочный соус равномерно покрыл макароны.

7. Верните обжаренные креветки в сковороду и прогрейте всё вместе ещё примерно минуту. Долго тушить морепродукты не нужно, ведь они быстро доходят до готовности.

Готовая паста с креветками

8. Перед подачей посыпьте пасту свежей петрушкой. Блюдо лучше подавать горячим, пока сливочный соус остается нежным и хорошо обволакивает пасту.

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