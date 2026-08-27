Как приготовить изысканную пасту с креветками на сковороде: рецепт ресторанного блюда

Паста с креветками в сливочном соусе – блюдо, которое легко приготовить дома без сложных кулинарных приёмов. Нежный соус, ароматные креветки и правильно приготовленная паста прекрасно сочетаются друг с другом. Всё готовится на одной сковороде, поэтому процесс не занимает много времени. Такая паста подойдет и для обычного ужина, и для особого случая.

Идея приготовления изысканной пасты с креветками опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

паста – 250 г

сырые королевские креветки – 300-400 г

синий лук – ½ шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сливки 15–20 % – 200 мл.

сливочное масло – 20 г

оливковое масло – 1 ст.л.

свежая петрушка – для подачи

Для маринования креветок:

сушеные томаты – 1 ч.л.

сушеный базилик – ½ ч.л.

сушеный чеснок – ½ ч.л.

копченая паприка – ½ ч.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

оливковое масло – небольшое количество

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте креветки. Если они замороженные, их нужно предварительно разморозить. Очистите морепродукты от головы и панциря, оставив или удалив хвостик по желанию. Затем сделайте небольшой надрез вдоль спинки и удалите тёмную кишечную жилку.

2. Переложите креветки в миску. Добавьте сушеные помидоры, базилик, сушеный чеснок, копчёную паприку, соль, перец и немного оливкового масла. Перемешайте и оставьте примерно на 10 минут.

3. Пока креветки маринуются, отварите пасту в большом количестве подсоленной воды. Варите её до состояния al dente, то есть до мягкости, но с легкой упругостью внутри. Перед тем как слить воду, оставьте несколько ложек отвара – он поможет сделать соус однородным.

4. На большой сковороде разогрейте оливковое масло вместе со сливочным маслом. Выложите креветки в один слой и обжаривайте примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Когда они изменят цвет и станут непрозрачными, переложите их на тарелку.

5. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный синий лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около 30 секунд. Важно не пережарить чеснок, чтобы он не приобрел горький вкус.

6. Влейте сливки и прогрейте соус на небольшом огне. Добавьте готовую пасту и несколько ложек воды, в которой она варилась. Перемешайте, чтобы сливочный соус равномерно покрыл макароны.

7. Верните обжаренные креветки в сковороду и прогрейте всё вместе ещё примерно минуту. Долго тушить морепродукты не нужно, ведь они быстро доходят до готовности.

8. Перед подачей посыпьте пасту свежей петрушкой. Блюдо лучше подавать горячим, пока сливочный соус остается нежным и хорошо обволакивает пасту.

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