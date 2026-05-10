Как приготовить мороженое пломбир в домашних условиях: самый простой рецепт
Домашний пломбир – это один из самых простых десертов, который легко приготовить без специальной техники. Мороженое получается нежным, сливочным и очень похожим на классический магазинный пломбир. Для рецепта понадобятся обычные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине. Главное – правильно охладить массу и несколько раз перемешать ее во время замораживания.
Идея приготовления домашнего мороженого пломбир опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- яичные желтки – 3 шт.
- сахарная пудра – 150 г
- ванильный сахар – 10 г
- молоко – 100 мл.
- жирные сливки 33% – 500 мл.
Способ приготовления:
1. В кастрюле с толстым дном смешайте желтки, сахарную пудру и ванильный сахар. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. После этого влейте молоко.
2. Поставьте смесь на маленький огонь и готовьте, постоянно помешивая. Масса должна стать более густой и напоминать консистенцию сгущенного молока. Не доводите ее до кипения, чтобы желтки не свернулись.
3. Готовую заварную основу снимите с огня и полностью охладите. Периодически перемешивайте массу, чтобы сверху не образовывалась пленка.
4. Хорошо охлажденные сливки взбейте миксером до плотной пышной текстуры.
5. Добавьте к сливкам охлажденную заварную массу и осторожно перемешайте лопаткой до однородности.
6. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозильную камеру. В течение первых трех часов доставайте мороженое каждые 30-40 минут и тщательно перемешивайте.
7. Именно этот шаг поможет получить нежную структуру без кристаллов льда.
8. После полного замораживания домашний пломбир можно подавать к столу.
9. По желанию добавьте тертый шоколад, ягодный соус или свежие фрукты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: