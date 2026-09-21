Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов, закусок, паштетов. Еще его можно просто очень вкусно запечь в духовке, с овощами и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного, запеченного филе с овощами и сыром.

Ингредиенты:

Для курицы:

2 куриных филе

сыр Cambozola от

2 ч. л. приправы к курице

1/2 ч. л. паприки

1/2 ч. л. сухого чеснока

1/2ч. л. сухого базилика

1 ч. л. соли

1 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. томатной пасты

Для овощей:

2 морковки

1 луковица

1 сладкий перец

3 зубчика чеснока

200 г помидоров черри

соль и оливковое масло

Способ приготовления:

1. Курицу надрезать, смешать все ингредиенты для маринада и хорошо натереть филе.

2. Овощи нарезать, выложить вместе с курицей в лодочку из пергамента.

3. В надрезы вставить кусочки сыра. Запекать 45 минут при 180C.

Подавайте сразу, горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: