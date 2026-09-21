Как приготовит сочное филе: делимся лучшим рецептом полезного блюда
1 минута
867
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов, закусок, паштетов. Еще его можно просто очень вкусно запечь в духовке, с овощами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного, запеченного филе с овощами и сыром.
Ингредиенты:
Для курицы:
- 2 куриных филе
- сыр Cambozola от
- 2 ч. л. приправы к курице
- 1/2 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. сухого чеснока
- 1/2ч. л. сухого базилика
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. томатной пасты
Для овощей:
- 2 морковки
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 3 зубчика чеснока
- 200 г помидоров черри
- соль и оливковое масло
Способ приготовления:
1. Курицу надрезать, смешать все ингредиенты для маринада и хорошо натереть филе.
2. Овощи нарезать, выложить вместе с курицей в лодочку из пергамента.
3. В надрезы вставить кусочки сыра. Запекать 45 минут при 180C.
Подавайте сразу, горячим!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: