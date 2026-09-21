Как приготовит сочное филе: делимся лучшим рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
867
Рецепт сочного куриного филе в духовке
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Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов, закусок, паштетов. Еще его можно просто очень вкусно запечь в духовке, с овощами и сыром. 

Как вкусно запечь филе с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного, запеченного филе с овощами и сыром. 

Ингредиенты: 

Для курицы:

  • 2 куриных филе
  • сыр Cambozola от
  • 2 ч. л. приправы к курице
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. сухого чеснока
  • 1/2ч. л. сухого базилика
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. томатной пасты

Для овощей:

  • 2 морковки
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 3 зубчика чеснока
  • 200 г помидоров черри
  • соль и оливковое масло

Способ приготовления: 

1. Курицу надрезать, смешать все ингредиенты для маринада и хорошо натереть филе.

Филе со специями

2. Овощи нарезать, выложить вместе с курицей в лодочку из пергамента.

Овощи для блюда

3. В надрезы вставить кусочки сыра. Запекать 45 минут при 180C.

Сколько готовить филе

Подавайте сразу, горячим! 

Готовое блюдо

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