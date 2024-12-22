На новогодние праздники принято удивлять родных необычными красивыми блюдами. Также непременным атрибутом является шампанское, которое принято подавать охлажденным.

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Чтобы шампанское было охлажденным в течение длительного времени, его следует подавать в ведерке со льдом, который также может стать украшением стола. Как приготовить хороший атмосферный лед для охлаждения шампанского, в Instagram рассказала блоггер Келси Сэвидж.

Как сделать атмосферный лед

В воздушный шарик помещаем цветок розы.

Добавляем веточки елки и клюкву.

Наполняем шарик водой и отправляем в морозильную камеру до полной заморозки.

Снимаем шарик со льда и используем его по назначению.

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