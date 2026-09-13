В сентябре, после завершения сезона выращивания, часто остаётся немало свежего укропа, который хочется сохранить подольше. Вместо сушки или заморозки предлагается превратить его в масляно-чесночную пасту и хранить в холодильнике.

Об этом пишет венгерское издание Egeszsegkalauz. Авторы отмечают, что такой способ помогает сохранить характерный аромат зелени, а использовать пасту можно порциями — доставать из банки только необходимое количество для приготовления блюд.

Чем полезен укроп

Укроп используют не только как ароматную приправу. На протяжении веков его также применяли в народной медицине, в частности благодаря его воздействию на пищеварительную систему.

Эфирные масла, содержащиеся в укропе, могут помогать при вздутии живота, улучшать пищеварение и уменьшать дискомфорт в желудке. Семена традиционно использовали как мягкое мочегонное средство.

Свежие листья содержат витамины С и А, фолиевую кислоту и различные антиоксиданты. Соединения в его составе могут помогать защищать клетки от окислительного стресса и поддерживать нормальную работу иммунной системы.

Укроп можно вырастить дома

Вырастить укроп несложно даже в горшке. Для этого понадобятся емкость среднего размера, хорошо дренированная почва и достаточное количество солнечного света.

Семена высевают неглубоко и следят, чтобы почва оставалась слегка влажной. До появления всходов емкость держат в тёплом месте, а затем переставляют в хорошо освещённое.

При благоприятных условиях первые нежные ростки можно собирать примерно через шесть недель.

Почему не стоит просто сушить или замораживать

Если укропа выросло больше, чем нужно, его можно заготовить на будущее. Самые распространенные варианты — сушка и замораживание, однако у каждого из них есть свои недостатки.

После сушки зелень может потерять часть характерного аромата, а ее текстура существенно меняется. Замораживание лучше сохраняет вкусовые качества, однако после размораживания листья часто становятся мягкими, а запах уже не такой насыщенный, как у свежего укропа.

Поэтому в качестве альтернативы предлагают заготовить его в виде пасты с маслом и чесноком.

Как приготовить пасту из укропа

Для заготовки понадобятся:

около 200 г свежего укропа;

несколько зубчиков чеснока;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. соли;

около 80 мл кулинарного или оливкового масла.

Укроп нужно промыть и тщательно просушить, после чего мелко нарезать. Затем его смешивают с чесноком, лимонным соком, солью и маслом.

Полученную густую ароматную массу перекладывают в стерилизованные банки и хранят в холодильнике.

Пасту можно добавлять в супы, соусы, рагу и жареные овощи. Она также подходит для придания аромата сэндвичам.

Зачем нужен слой масла

Важно не только правильно приготовить пасту, но и позаботиться об условиях её хранения. На поверхности смеси должен оставаться тонкий слой масла — он уменьшает контакт с воздухом и замедляет окисление.

Благодаря этому укроп дольше сохраняет свой цвет, насыщенный аромат и вкус. Если в процессе использования масла на поверхности его становится недостаточно, перед тем как вернуть банку в холодильник, его нужно долить.

Сколько можно хранить заготовку

При соблюдении надлежащих гигиенических условий и постоянном охлаждении паста из укропа может сохранять свои свойства в течение нескольких месяцев.

Каждый раз набирать её из банки следует чистой ложкой — это помогает снизить риск порчи.

Использовать всю пасту сразу не нужно: можно брать столько, сколько необходимо для блюда, а остальное оставлять в холодильнике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что укроп ценят не только за характерный аромат и вкус, но и за его состав. Он содержит витамины А и С, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, магний и калий. Антиоксидантные соединения в составе растения также связывают с противовоспалительными и антимикробными свойствами.

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