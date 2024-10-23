Авокадо – это один из самых популярных фруктов на сегодняшний день. Поэтому очень досадно приобретя авокадо обнаружить, что оно не созрело и не может быть съедено.

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Но теперь есть отличный способ "созреть" авокадо. О нем рассказал журнал Taste of Home. Этот хитрый прием сработает даже с очень твердыми плодами.

Если вы обнаружили, что авокадо еще не совсем созрел, можно воспользоваться микроволновкой. Для этого плод нужно смочить и отправить в прибор на 2 минуты. После этих манипуляций авокадо должно полностью охладиться. Тогда вы увидите, что оно стало мягким и пригодным к употреблению.

Однако такой лайфхак не сработает, если плод оказался очень твердым. В таком случае следует использовать совершенно другие способы созревания. Журнал рассказал как решить эту проблему с помощью только бумажного пакета и яблока. Авокадо следует поместить в бумажный пакет вместе с яблоком. Затем в пакете нужно сделать несколько проколов зубочисткой и оставить при комнатной температуре. В зависимости от твердости плода, в полное его созревание потребуется от 1 до 72 часов.

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