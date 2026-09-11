Как вареники, но в сто раз проще: вкусные янтыки с творожной начинкой за 10 минут
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для быстрого ужина и перекуса – янтыки с творожной и сырной начинкой. А для свежести добавьте зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных янтыков с вкусной творожной начинкой.
Ингредиенты:
- Мука 400 г
- Масло 50 г
- Соль
- Кипяток 250 г
Для начинки:
- Кисломолочный творог 200 г
- Твердый сыр (типа сулугуни) 200 г
- Чеснок 3 зубчика
- Соль и перец
- Зелень
- Сливочное масло для смазывания
Способ приготовления:
1. В муку добавляем щепотку соли и растительное масло. Затем кипяток. Все перемешиваем, сначала ложкой, а затем руками. Чтобы не обжечься. Тесто должно быть эластичным и мягким. Дадим ему постоять и приготовим начинку.
2. Для начинки: смешаем творог и тертый твердый сыр. Добавим соль, перец и измельченный чеснок. И много любимой зелени, перемешаем.
3. Тесто делим на части, тонко раскатывайте и выкладываем начинку. Не кладите слишком много (особенно если будете готовить с сырым фаршем вместо творога). Накрываем, как большой вареник, и склеиваем края. Обрезаем ножом лишнее тесто и, по желанию, заклеиваем вилкой.
4. Готовим янтики на горячей сухой сковороде с двух сторон на среднем огне. Крышкой накрывать можно не накрывать. Он хорошо прожаривается, если тесто было тонко раскатано, а огонь чуть выше минимального.
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