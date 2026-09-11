Как вареники, но в сто раз проще: вкусные янтыки с творожной начинкой за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
198
Рецепт янтыков с сыром и зеленью
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для быстрого ужина и перекуса – янтыки с творожной и сырной начинкой. А для свежести добавьте зелень.

Вкусные янтыки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных янтыков с вкусной творожной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • Мука 400 г
  • Масло 50 г
  • Соль
  • Кипяток 250 г

Для начинки:

  • Кисломолочный творог 200 г
  • Твердый сыр (типа сулугуни) 200 г
  • Чеснок 3 зубчика
  • Соль и перец
  • Зелень
  • Сливочное масло для смазывания

Способ приготовления: 

1. В муку добавляем щепотку соли и растительное масло. Затем кипяток. Все перемешиваем, сначала ложкой, а затем руками. Чтобы не обжечься. Тесто должно быть эластичным и мягким. Дадим ему постоять и приготовим начинку.

Тесто для блюда

2. Для начинки: смешаем творог и тертый твердый сыр. Добавим соль, перец и измельченный чеснок. И много любимой зелени, перемешаем. 

Сырная начинка

3. Тесто делим на части, тонко раскатывайте и выкладываем начинку. Не кладите слишком много (особенно если будете готовить с сырым фаршем вместо творога). Накрываем, как большой вареник, и склеиваем края. Обрезаем ножом лишнее тесто и, по желанию, заклеиваем вилкой.

Приготовление блюда

4. Готовим янтики на горячей сухой сковороде с двух сторон на среднем огне. Крышкой накрывать можно не накрывать. Он хорошо прожаривается, если тесто было тонко раскатано, а огонь чуть выше минимального.

Готовые янтыки

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