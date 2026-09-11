Как вареники, но в сто раз проще: вкусные янтыки с творожной начинкой за 10 минут

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для быстрого ужина и перекуса – янтыки с творожной и сырной начинкой. А для свежести добавьте зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных янтыков с вкусной творожной начинкой.

Ингредиенты:

Мука 400 г

Масло 50 г

Соль

Кипяток 250 г

Для начинки:

Кисломолочный творог 200 г

Твердый сыр (типа сулугуни) 200 г

Чеснок 3 зубчика

Соль и перец

Зелень

Сливочное масло для смазывания

Способ приготовления:

1. В муку добавляем щепотку соли и растительное масло. Затем кипяток. Все перемешиваем, сначала ложкой, а затем руками. Чтобы не обжечься. Тесто должно быть эластичным и мягким. Дадим ему постоять и приготовим начинку.

2. Для начинки: смешаем творог и тертый твердый сыр. Добавим соль, перец и измельченный чеснок. И много любимой зелени, перемешаем.

3. Тесто делим на части, тонко раскатывайте и выкладываем начинку. Не кладите слишком много (особенно если будете готовить с сырым фаршем вместо творога). Накрываем, как большой вареник, и склеиваем края. Обрезаем ножом лишнее тесто и, по желанию, заклеиваем вилкой.

4. Готовим янтики на горячей сухой сковороде с двух сторон на среднем огне. Крышкой накрывать можно не накрывать. Он хорошо прожаривается, если тесто было тонко раскатано, а огонь чуть выше минимального.

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