Как вкусно приготовить макароны на обед: элементарный рецепт на сковородке

Екатерина Ягович
Макароны – это быстрая база для обеда. Но даже простое блюдо можно сделать значительно вкуснее. Достаточно добавить соус и немного мяса. Все готовится параллельно, поэтому много времени не нужно. Попробуйте этот вариант для сытного домашнего меню.

Идея приготовления вкусной пасты с мясными шариками на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш (свинина или говядина) – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец черный – по вкусу
  • специи к мясу – по вкусу
  • масло – для жарки
  • сливки (20-30%) – 300-350 мл.
  • соус терияки – 1 ст. л.
  • макароны из твердых сортов пшеницы – 300-400 г
  • вода от варки макарон – 100 мл.
  • сыр твердый – по желанию

Способ приготовления:

1. Поставьте вариться макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Часть воды после варки оставьте — она понадобится для соуса.

2. Подготовьте фарш: добавьте мелко нарезанный лук, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие шарики.

3. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите мясные шарики и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки.

4. Когда шарики почти готовы, влейте сливки.

5. Добавьте соус терияки, при необходимости подсолите и поперчите.

6. Влейте немного воды, в которой варились макароны – это поможет сделать соус более однородным и насыщенным.

7. Доведите соус до легкого кипения и тушите еще несколько минут, чтобы он немного загустел.

8. Готовые макароны выложите на тарелку или сразу смешайте с соусом и мясными шариками.

9. Перед подачей по желанию посыпьте тертым сыром.

10. Такой простой рецепт макарон на сковородке позволяет быстро приготовить сытное блюдо без сложных техник. Оно получается ароматным, нежным и хорошо подходит для ежедневного меню.

