Как вкусно приготовить макароны на обед: элементарный рецепт на сковородке
Макароны – это быстрая база для обеда. Но даже простое блюдо можно сделать значительно вкуснее. Достаточно добавить соус и немного мяса. Все готовится параллельно, поэтому много времени не нужно. Попробуйте этот вариант для сытного домашнего меню.
Идея приготовления вкусной пасты с мясными шариками на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш (свинина или говядина) – 400 г
- лук – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец черный – по вкусу
- специи к мясу – по вкусу
- масло – для жарки
- сливки (20-30%) – 300-350 мл.
- соус терияки – 1 ст. л.
- макароны из твердых сортов пшеницы – 300-400 г
- вода от варки макарон – 100 мл.
- сыр твердый – по желанию
Способ приготовления:
1. Поставьте вариться макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Часть воды после варки оставьте — она понадобится для соуса.
2. Подготовьте фарш: добавьте мелко нарезанный лук, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие шарики.
3. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите мясные шарики и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки.
4. Когда шарики почти готовы, влейте сливки.
5. Добавьте соус терияки, при необходимости подсолите и поперчите.
6. Влейте немного воды, в которой варились макароны – это поможет сделать соус более однородным и насыщенным.
7. Доведите соус до легкого кипения и тушите еще несколько минут, чтобы он немного загустел.
8. Готовые макароны выложите на тарелку или сразу смешайте с соусом и мясными шариками.
9. Перед подачей по желанию посыпьте тертым сыром.
10. Такой простой рецепт макарон на сковородке позволяет быстро приготовить сытное блюдо без сложных техник. Оно получается ароматным, нежным и хорошо подходит для ежедневного меню.
