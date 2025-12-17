Все рецепты
Как вкусно приготовить макароны на ужин: с сырным соусом и фаршем
Если просто отварные макароны с сосисками вам надоели – воспользуйтесь следующей идеей. Соедините изделия с фаршем и сырным соусом. Все это нужно запечь в духовке, и вы получите готовый вкусный ужин.
Идея приготовления макарон на ужин в сырном соусе опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- макароны – 300 г
- чесночный соус – 3 ст. л.
- сливки – 200 г
- сливочное масло – 50 г
- сыр – 200 г
- лук
- специи
Способ приготовления:
1. Растопить масло, сливки и натертый сыр до кремовой консистенции.
2. Добавить сваренные макароны и перемешать.
3. Отдельно пожарить фарш с луком.
4. Добавить специи и соус.
5. Выложить в форму слоями и посыпать сверху натертым сыром.
6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.
