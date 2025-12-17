Как вкусно приготовить макароны на ужин: с сырным соусом и фаршем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Как вкусно приготовить макароны на ужин: с сырным соусом и фаршем

Если просто отварные макароны с сосисками вам надоели – воспользуйтесь следующей идеей. Соедините изделия с фаршем и сырным соусом. Все это нужно запечь в духовке, и вы получите готовый вкусный ужин.

Идея приготовления макарон на ужин в сырном соусе опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • макароны – 300 г
  • чесночный соус – 3 ст. л.
  • сливки – 200 г
  • сливочное масло – 50 г
  • сыр – 200 г
  • лук
  • специи

Способ приготовления:

1. Растопить масло, сливки и натертый сыр до кремовой консистенции.

2. Добавить сваренные макароны и перемешать.

3. Отдельно пожарить фарш с луком.

4. Добавить специи и соус.

5. Выложить в форму слоями и посыпать сверху натертым сыром.

6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

