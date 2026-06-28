Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
117
Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом
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Обычные макароны можно легко превратить в полноценный и очень вкусный ужин. Для этого достаточно приготовить нежный соус из запечённого лука, сыра и ароматных вяленых помидоров. Блюдо получается кремовым, насыщенным и совсем не похожим на классические макароны с маслом. Такой рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-то интересное из простых продуктов.

Идея приготовления сытной луковой пасты опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом

Ингредиенты:

  • макароны – 250 г
  • лук репчатый – 3 шт.
  • фета – 80 г
  • крем-сыр – 100 г
  • вяленые помидоры – по вкусу
  • вяленые сливы – по вкусу
  • чеснок – 1 головка или несколько крупных зубчиков
  • растительное масло – для запекания
  • паприка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом

1. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Выложите его в форму для запекания, добавьте соль, паприку и черный перец.

2. В центр формы положите чеснок. Полейте всё растительным маслом.

3. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 220 градусов, примерно 30 минут. Первые 15 минут накройте форму фольгой, а затем снимите её, чтобы лук хорошо подрумянился.

Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом

4. Тем временем отварите макароны до состояния аль денте в соответствии с инструкцией на упаковке. Часть воды после варки оставьте.

5. Вяленые помидоры и вяленые сливы мелко нарежьте.

Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом

6. К готовому запеченному луку добавьте фету, крем-сыр, нарезанные вяленые помидоры и сливы. Выложите отварные макароны и влейте немного воды, в которой они варились.

7. Запечённый чеснок очистите от кожуры, раздавите вилкой и добавьте к остальным ингредиентам.

8. Хорошо перемешайте блюдо до образования нежного кремового соуса. При необходимости добавьте ещё немного воды из-под макарон.

Как вкусно приготовить макароны: не просто отварные с маслом

9. Перед подачей посыпьте пасту свежей зеленью.

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