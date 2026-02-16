Из обычных макарон можно приготовить вкусный ужин. Отварите изделия и дополните их сочным мясом с овощами. Получится полноценное и очень бюджетное блюдо.

Идея приготовления макарон с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

вырезка свинины – 300 г

макароны – 100 г (сухие)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

приправа к мясу – по вкусу

Способ приготовления:

1. Макароны отварить в подсоленной воде до готовности, воду слить.

2. Мясо нарезать небольшими кусочками натереть приправой.

3. Лук и морковь нарезать.

4. На сковороде обжарить мясо до румяной корочки.

5. Добавить лук и морковь, жарить вместе 5-7 минут на маленьком огне.

6. Посолить, поперчить.

7. Добавить готовые макароны, перемешать.

8. Прогреть еще 2-3 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: