Как вкусно приготовить макароны с мясом на ужин: бюджетный рецепт
Из обычных макарон можно приготовить вкусный ужин. Отварите изделия и дополните их сочным мясом с овощами. Получится полноценное и очень бюджетное блюдо.
Идея приготовления макарон с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- вырезка свинины – 300 г
- макароны – 100 г (сухие)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- приправа к мясу – по вкусу
Способ приготовления:
1. Макароны отварить в подсоленной воде до готовности, воду слить.
2. Мясо нарезать небольшими кусочками натереть приправой.
3. Лук и морковь нарезать.
4. На сковороде обжарить мясо до румяной корочки.
5. Добавить лук и морковь, жарить вместе 5-7 минут на маленьком огне.
6. Посолить, поперчить.
7. Добавить готовые макароны, перемешать.
8. Прогреть еще 2-3 минуты.
