Видео дня
Как вкусно приготовить макароны с сыром и соусом бешамель для перекуса: простой рецепт бюджетного блюда
Макароны можно готовить с мясным фаршем, морепродуктами, запеченными овощами, сыром. А также очень вкусно будет с томатным соусом и соусом бешамель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с тертым сыром и нежным соусом бешамель.
Ингредиенты:
- 200 г макарон
- 30 г масла
- 1/2 ст.л. муки
- 300 мл молока
- 100 г сыра моцарелла
- 10 слайсов плавленого сыра чеддер(1 пачка)
- по 1/3 ч.л. паприки и сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Отварите макароны.
2. На сковороде растопите масло, добавьте муку, влейте молоко, добавьте тертый и плавленный сыр, специи, перемешайте.
3. К макаронам добавьте соус, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: