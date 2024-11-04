Макароны можно готовить с мясным фаршем, морепродуктами, запеченными овощами, сыром. А также очень вкусно будет с томатным соусом и соусом бешамель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с тертым сыром и нежным соусом бешамель.

Ингредиенты:

200 г макарон

30 г масла

1/2 ст.л. муки

300 мл молока

100 г сыра моцарелла

10 слайсов плавленого сыра чеддер(1 пачка)

по 1/3 ч.л. паприки и сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Отварите макароны.

2. На сковороде растопите масло, добавьте муку, влейте молоко, добавьте тертый и плавленный сыр, специи, перемешайте.

3. К макаронам добавьте соус, перемешайте.

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