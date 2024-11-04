Как вкусно приготовить макароны с сыром и соусом бешамель для перекуса: простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Макароны можно готовить с мясным фаршем, морепродуктами, запеченными овощами, сыром. А также очень вкусно будет с томатным соусом и соусом бешамель.

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Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с тертым сыром и нежным соусом бешамель.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 200 г макарон
  • 30 г масла
  • 1/2 ст.л. муки
  • 300 мл молока
  • 100 г сыра моцарелла
  • 10 слайсов плавленого сыра чеддер(1 пачка)
  • по 1/3 ч.л. паприки и сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Отварите макароны.

Вареные макароны

2. На сковороде растопите масло, добавьте муку, влейте молоко, добавьте тертый и плавленный сыр, специи, перемешайте.

Соус бешамель

3. К макаронам добавьте соус, перемешайте.

Готовое блюдо

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