Макароны – простой, но очень сытный и вкусный продукт, который можно приготовить всего за 5-7 минут. А также из них получится сытный суп, запеканка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с сосисками и томатной пастой.

Ингредиенты:

300 г сосисок

1 луковица

2 зуб. чеснока

2 ст.л томатной пасты

1 ст.л крем-сыр

50 г творога

150-200 г макарон

зелень

Способ приготовления:

1. Сосиски обжариваем на среднем огне до золотистости. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем несколько минуток, после – специи, томатную пасту, крем-сыр и хорошо перемешиваем.

2. Всыпаем макароны, заливаем водой и готовим под крышкой на невысоком огне 8-10 минут.

Подавайте горячими!

