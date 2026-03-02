Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как вкусно приготовить обычные макароны: рецепт сытного блюда за 10 минут на сковороде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
162
Макароны – простой, но очень сытный и вкусный продукт, который можно приготовить всего за 5-7 минут. А также из них получится сытный суп, запеканка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с сосисками и томатной пастой.

Ингредиенты:

  • 300 г сосисок
  • 1 луковица
  • 2 зуб. чеснока
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 1 ст.л крем-сыр
  • 50 г творога
  • 150-200 г макарон
  • зелень

Способ приготовления:

1. Сосиски обжариваем на среднем огне до золотистости. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем несколько минуток, после – специи, томатную пасту, крем-сыр и хорошо перемешиваем.

2. Всыпаем макароны, заливаем водой и готовим под крышкой на невысоком огне 8-10 минут.

Подавайте горячими!

