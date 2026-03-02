Все рецепты
Как вкусно приготовить обычные макароны: рецепт сытного блюда за 10 минут на сковороде
Макароны – простой, но очень сытный и вкусный продукт, который можно приготовить всего за 5-7 минут. А также из них получится сытный суп, запеканка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с сосисками и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 300 г сосисок
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 2 ст.л томатной пасты
- 1 ст.л крем-сыр
- 50 г творога
- 150-200 г макарон
- зелень
Способ приготовления:
1. Сосиски обжариваем на среднем огне до золотистости. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем несколько минуток, после – специи, томатную пасту, крем-сыр и хорошо перемешиваем.
2. Всыпаем макароны, заливаем водой и готовим под крышкой на невысоком огне 8-10 минут.
Подавайте горячими!
