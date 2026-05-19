Как вкусно приготовить полезную спаржу: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Спаржа – очень вкусный и полезный продукт, который можно есть сырым, а также запекать с сыром, тушить и готовить суп.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной спаржи с помидорами, тунцем и пармезаном.

Ингредиенты:

  • спаржа 1 уп.
  • тунец 1 б.
  • помидоры черри 200 г.
  • пармезан
  • специи

Способ приготовления:

1. Спаржу моем, отрезаем низ и чистим.

2. Затем смешиваем нарезанные помидоры черри, тунец и специи и выкладываем на спаржу в форме. Посыпаем пармезаном и ставим в духовку при 200 С на 15 минут.

Приятного аппетита!

