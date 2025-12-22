Свиные ребра – идеальный продукт для запекания. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют их мариновать в пиве.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребрышек с пивном маринаде.

Ингредиенты:

свиные ребра 1 кг

пиво 0,5 л

соевый соус 100 мл

мед 2 ст л

паприка 1 ч л

чеснок 3 зуб.

соль, перец по вкусу

масло 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Ребра моем, просушиваем бумажными полотенцами, зачищаем от пленки, режем порционно.

2. Отправляем на разогретую сковороду, жарим на масле со всех сторон до золотистой корочки. Добавляем пиво, соевый соус, мед, специи и чеснок.

3. Тушим на среднем огне под крышкой 1-1,5 часа до загустения соуса.

