Как вкусно приготовить свиные ребрышки, чтобы они были сочными и мягкими: нужно добавить один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Свиные ребра – идеальный продукт для запекания. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют их мариновать в пиве.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребрышек с пивном маринаде.

Ингредиенты:

  • свиные ребра 1 кг
  • пиво 0,5 л
  • соевый соус 100 мл
  • мед 2 ст л
  • паприка 1 ч л
  • чеснок 3 зуб. 
  • соль, перец по вкусу
  • масло 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Ребра моем, просушиваем бумажными полотенцами, зачищаем от пленки, режем порционно.

2. Отправляем на разогретую сковороду, жарим на масле со всех сторон до золотистой корочки. Добавляем пиво, соевый соус, мед, специи и чеснок.

3. Тушим на среднем огне под крышкой 1-1,5 часа до загустения соуса.

