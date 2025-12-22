Все рецепты
Как вкусно приготовить свиные ребрышки, чтобы они были сочными и мягкими: нужно добавить один ингредиент
Свиные ребра – идеальный продукт для запекания. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют их мариновать в пиве.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребрышек с пивном маринаде.
Ингредиенты:
- свиные ребра 1 кг
- пиво 0,5 л
- соевый соус 100 мл
- мед 2 ст л
- паприка 1 ч л
- чеснок 3 зуб.
- соль, перец по вкусу
- масло 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Ребра моем, просушиваем бумажными полотенцами, зачищаем от пленки, режем порционно.
2. Отправляем на разогретую сковороду, жарим на масле со всех сторон до золотистой корочки. Добавляем пиво, соевый соус, мед, специи и чеснок.
3. Тушим на среднем огне под крышкой 1-1,5 часа до загустения соуса.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: