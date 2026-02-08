Тушеная капуста – одно из самых простых и легких домашних блюд, которое очень просто и быстро готовится. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо чеснок, томатную пасут или кетчуп.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и сытной тушеной капусты с томатной пастой.

Ингредиенты:

Капуста — 1 средний кочан (около 1 кг)

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1.5–2 ст. л. (или стакан томатного сока)

Масло — для жарки

Соль, сахар, перец — по вкусу

Лавровый лист — 1-2 шт.

Вода — 100 мл (если капуста не очень сочная)

Способ приготовления:

1. Овощная основа: мелко нарежьте лук и натри морковь на крупной терке. Обжарьте их в глубокой сковороде или котелке на растительном масле до золотистого цвета. Пока овощи жарятся, тонко нарежь капусту. Добавьте ее к луку с морковью.

2. Обжаривайте капусту без крышки на среднем огне минут 10, периодически помешивая. Она должна немного "осесть" и подрумяниться. После добавьте соль, перец, лавровый лист и немного горячей воды. Накрой крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 15-20 минут.

3. В конце добавьте томатную пасту и щепотку сахара (это секрет, который балансирует кислоту томата). Хорошо перемешайте и тушите еще 5-10 минут до полной мягкости.

Совет: если хочется сделать блюдо более сытным, в самом начале можно обжарить нарезанные охотничьи колбаски или мясо!

