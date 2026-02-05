Все рецепты
Как вкусно приготовить тушеную капусту: легкий рецепт полезного блюда на каждый день
Белокачанная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще ее можно очень вкусно стушить. А если хотите, чтобы тушеная капуста была еще вкуснее, добавьте кетчуп, чеснок и специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с филе и специями.
Ингредиенты:
- капуста
- лук
- морковь
- кетчуп
- специи
- масло растительное
- филе
- вода
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту мелко, обжарьте с луком и морковью. Филе обжарьте отдельно.
2. Добавьте специи, кетчуп и добавьте воду, накройте крышкой и тушите. Добавьте жареное филе и протушите еще 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: