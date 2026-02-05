Белокачанная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще ее можно очень вкусно стушить. А если хотите, чтобы тушеная капуста была еще вкуснее, добавьте кетчуп, чеснок и специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с филе и специями.

Ингредиенты:

капуста

лук

морковь

кетчуп

специи

масло растительное

филе

вода

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту мелко, обжарьте с луком и морковью. Филе обжарьте отдельно.

2. Добавьте специи, кетчуп и добавьте воду, накройте крышкой и тушите. Добавьте жареное филе и протушите еще 10 минут.

