Как вкусно приготовить тушеную капусту: легкий рецепт полезного блюда на каждый день

Рецепт капусты

Белокачанная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще ее можно очень вкусно стушить. А если хотите, чтобы тушеная капуста была еще вкуснее, добавьте кетчуп, чеснок и специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с филе и специями.

Ингредиенты:

  • капуста
  • лук
  • морковь 
  • кетчуп 
  • специи
  • масло растительное 
  • филе 
  • вода

Способ приготовления: 

1. Нашинкуйте капусту мелко, обжарьте с луком и морковью. Филе обжарьте отдельно. 

2. Добавьте специи, кетчуп и добавьте воду, накройте крышкой и тушите. Добавьте жареное филе и протушите еще 10 минут.

