Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовит практически все. Для яркого вкуса добавляйте кетчуп, специи, например, паприку, чеснок, черный перец. Для пикантности – квашеную капусту, грибы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты с грибами и кетчупом.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная 700-800 г

Грибы (шампиньоны или вешенки) 300-400 г

Кетчуп острый 3-4 ст. л.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Растительное масло для жарки

Специи: соль, черный перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте нарезанные грибы до золотистого цвета, чтобы из них ушла лишняя влага. Переложите их в отдельную тарелку.

2. На той же сковороде обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и готовьте еще 3-5 минут. Добавьте капусту к овощам. Если капуста не слишком сочная, влейте немного воды (не более 1/5 от объема овощей). Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут, периодически помешивая.

3. Когда капуста станет мягкой, добавьте обжаренные грибы и кетчуп. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и, если любите поярче, щепотку сахара. Все тщательно перемешайте и потушите под крышкой еще 5-7 минут. В конце можно добавить свежую зелень (укроп или петрушку).

Совет: если хотите сделать вкус более пикантным, используйте кетчуп "Чили" или добавьте в конце мелко порубленный зубчик чеснока!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: