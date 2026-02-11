Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый простой рецепт бюджетного блюда
Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовит практически все. Для яркого вкуса добавляйте кетчуп, специи, например, паприку, чеснок, черный перец. Для пикантности – квашеную капусту, грибы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты с грибами и кетчупом.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 700-800 г
- Грибы (шампиньоны или вешенки) 300-400 г
- Кетчуп острый 3-4 ст. л.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Растительное масло для жарки
- Специи: соль, черный перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте нарезанные грибы до золотистого цвета, чтобы из них ушла лишняя влага. Переложите их в отдельную тарелку.
2. На той же сковороде обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и готовьте еще 3-5 минут. Добавьте капусту к овощам. Если капуста не слишком сочная, влейте немного воды (не более 1/5 от объема овощей). Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут, периодически помешивая.
3. Когда капуста станет мягкой, добавьте обжаренные грибы и кетчуп. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и, если любите поярче, щепотку сахара. Все тщательно перемешайте и потушите под крышкой еще 5-7 минут. В конце можно добавить свежую зелень (укроп или петрушку).
Совет: если хотите сделать вкус более пикантным, используйте кетчуп "Чили" или добавьте в конце мелко порубленный зубчик чеснока!
