Куриное филе – один из самых лучших продуктов для приготовления котлет, а также отбивных. Еще его можно очень вкусно запечь с овощами, специями, грибами. Очень важно перед приготовлением его хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе в апельсиновом маринаде.

Ингредиенты:

2 филе курицы

1 большой апельсин

3 ст.л соевого соуса

1 ст.л французской горчицы

25 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Берем филе курицы и делаем на нем разрезы.

2. Из пергамента формируем лодочки на дно выкладываем ломтики апельсина, а сверху филе.

3. Для маринада: соединяем все ингредиенты и заливаем филе, сверху выкладываем кусочки сливочного масла. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, каждые 10 минут поливаем маринадом.

Готовую курочку посыпаем зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: