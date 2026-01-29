Как вкусно запечь филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
90
Куриное филе – один из самых лучших продуктов для приготовления котлет, а также отбивных. Еще его можно очень вкусно запечь с овощами, специями, грибами. Очень важно перед приготовлением его хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе в апельсиновом маринаде. 

Ингредиенты: 

  • 2 филе курицы
  • 1 большой апельсин
  • 3 ст.л соевого соуса
  • 1 ст.л французской горчицы
  • 25 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Берем филе курицы и делаем на нем разрезы. 

2. Из пергамента формируем лодочки на дно выкладываем ломтики апельсина, а сверху филе.

3. Для маринада: соединяем все ингредиенты и заливаем филе, сверху выкладываем кусочки сливочного масла. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, каждые 10 минут поливаем маринадом.

Готовую курочку посыпаем зеленью!

