Как вкусно запечь филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом
Куриное филе – один из самых лучших продуктов для приготовления котлет, а также отбивных. Еще его можно очень вкусно запечь с овощами, специями, грибами. Очень важно перед приготовлением его хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе в апельсиновом маринаде.
Ингредиенты:
- 2 филе курицы
- 1 большой апельсин
- 3 ст.л соевого соуса
- 1 ст.л французской горчицы
- 25 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Берем филе курицы и делаем на нем разрезы.
2. Из пергамента формируем лодочки на дно выкладываем ломтики апельсина, а сверху филе.
3. Для маринада: соединяем все ингредиенты и заливаем филе, сверху выкладываем кусочки сливочного масла. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, каждые 10 минут поливаем маринадом.
Готовую курочку посыпаем зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: