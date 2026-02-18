Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать, тушить, запекать. Еще из нее можно делать вкусные салаты, намазки и бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с картофелем и луком.

Ингредиенты:

филе скумбрии

картофель

лук

томаты черри

лимон

масло

соль, специи к рыбе

Способ приготовления:

1. Овощи почистите, нарежьте.

2. Почистите рыбу, сделайте надрезы, посыпьте специями, полейте маслом.

3. Сверху на овощи выложите рыбу, запекайте до готовности.

