Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать, тушить, запекать. Еще из нее можно делать вкусные салаты, намазки и бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с картофелем и луком.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль, специи к рыбе
Способ приготовления:
1. Овощи почистите, нарежьте.
2. Почистите рыбу, сделайте надрезы, посыпьте специями, полейте маслом.
3. Сверху на овощи выложите рыбу, запекайте до готовности.
