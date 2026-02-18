Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать, тушить, запекать. Еще из нее можно делать вкусные салаты, намазки и бутерброды.

Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с картофелем и луком. 

Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

Ингредиенты:

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лук
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль, специи к рыбе

Способ приготовления: 

1. Овощи почистите, нарежьте.

Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

2. Почистите рыбу, сделайте надрезы, посыпьте специями, полейте маслом.

Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

3. Сверху на овощи выложите рыбу, запекайте до готовности.

Как вкусно запечь скумбрию: рецепт полезного блюда для обеда и ужина

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты