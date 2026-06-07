Сезон спаржи традиционно привлекает внимание любителей легких и изысканных блюд. Но даже качественный продукт можно испортить неправильным хранением или приготовлением. Чтобы спаржа осталась сочной, нежной и ароматной, стоит знать несколько простых правил. Именно они помогут раскрыть вкус популярного сезонного овоща и избежать распространенных ошибок.

О том, как правильно выбрать и приготовить спаржу, рассказала фудблогер valya saenko в Instagram.

Как выбрать и правильно приготовить спаржу

Спаржа давно перестала быть экзотикой и все чаще появляется на украинских кухнях. Она хорошо сочетается с мясом, рыбой, яйцами и разнообразными соусами. Однако вкус готового блюда напрямую зависит от того, насколько свежим был продукт и какой способ приготовления вы выбрали.

Какие виды спаржи бывают

Чаще всего в продаже можно найти зеленую спаржу. Именно она считается самой популярной благодаря насыщенному вкусу и быстрому приготовлению. Выращивается такая спаржа под солнечным светом, поэтому имеет яркий цвет и выраженный аромат.

Белая спаржа отличается более нежной текстурой и деликатным вкусом. Ее выращивают без доступа света, из-за чего она не приобретает зеленый оттенок.

Фиолетовая спаржа встречается значительно реже. Она содержит природные пигменты, которые придают ей необычный цвет. Однако после термической обработки такие стебли обычно становятся зелеными.

Как выбрать свежую спаржу

При покупке прежде всего обращайте внимание на состояние стеблей. Они должны быть упругими, плотными и без повреждений.

Особое внимание стоит уделить срезу. Чем он свежее и светлее, тем лучше будет спаржа. Если края среза пересохли или потемнели, продукт уже длительное время хранится.

Не менее важный показатель свежести – верхушка. Она должна быть сухой, плотной и хорошо прилегать к стеблю. Именно эта часть является самой нежной и портится быстрее всего.

Как правильно хранить спаржу

После сбора урожая спаржа очень быстро теряет естественную сладость и становится более волокнистой. Именно поэтому ее рекомендуют хранить в воде, как букет цветов.

Для домашнего хранения достаточно немного подрезать нижнюю часть стеблей и поставить спаржу в небольшое количество воды. Также можно завернуть ее в слегка влажное полотенце и положить в холодильник.

Как подготовить спаржу к приготовлению

Перед приготовлением рекомендуется очистить нижние две трети стебля овощечисткой. Затем нужно отрезать примерно 2-3 сантиметра нижней части, которая обычно остается более жесткой.

Такой подход позволяет избежать грубых волокон и сделать готовое блюдо значительно приятнее на вкус.

Лучшие способы приготовления спаржи

Существует несколько популярных вариантов приготовления этого овоща.

Бланширование

Спаржу опускают в кипящую воду всего на 1-2 минуты. Такой способ позволяет сохранить ее цвет и естественную текстуру.

Запекание

Запекание в духовке помогает сделать вкус более насыщенным, а сама спаржа остается сочной внутри.

Жарка

Многие кулинары называют именно этот способ самым лучшим. Во время обжаривания на смеси сливочного и растительного масла спаржа приобретает приятный аромат и легкие ореховые нотки. Готовить ее стоит примерно 5-7 минут на среднем огне, добавляя любимые специи в конце процесса.

Главная ошибка во время приготовления

Чаще всего спаржу просто передерживают на огне. Из-за слишком длительной термической обработки она теряет нежность, становится мягкой и менее выразительной на вкус.

Именно поэтому важно готовить овощ недолго. Короткая обработка позволяет сохранить сочность, естественный аромат и легкую хрусткость, за которую спаржу так ценят во всем мире.

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