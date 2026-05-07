Как запечь филе, чтобы оно было по-настоящему сочным: все дело в надрезах и маринаде

Ирина Мельниченко
Куриное филе – идеальный продукт для запекания. Для того, чтобы оно было сочным, кулинары советуют на мясе сделать надрезы, обязательно хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе, с апельсинами.

Ингредиенты: 

  • 2 филе курицы
  • 1 большой апельсин
  • 3 ст.л соевого соуса
  • 1 ст.л французской горчицы
  • 25 г сливочного масла

Способ приготовления: 

1. Берем филе курицы и делаем на нем разрезы.

2. Из пергамента формируем лодочки на дно выкладываем ломтики апельсина, а сверху филе.

3. Для маринада соединяем все ингредиенты и заливаем филе, сверху выкладываем кусочки сливочного масла. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, каждые 10 минут поливаем маринадом.

Готовую курочку посыпаем зеленью! 

