Как желе: густое и ароматное клубничное варенье на зиму из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Как желе: густое и ароматное клубничное варенье на зиму из трех ингредиентов
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Клубничное варенье – лучший зимний десерт, который умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить его можно даже просто на сковороде.

Как желе: густое и ароматное клубничное варенье на зиму из трех ингредиентов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного клубничного варенья на зиму.

Ингредиенты на 3 банки по 350 мл:

  • 1 кг клубники
  • 500 г сахара
  • 1/2 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления: 

1. Клубнику выбирайте не слишком крупную, очистите от плодоножек, выложите в широкую глубокую посуду, засыпьте сахаром доведите клубнику с сахаром до кипения, время от времени слегка помешивайте, чтобы она не пригорела. Варите без крышки на среднем огне 10 минут, пену не снимайте. выключаем огонь и даем полностью остыть, лучше оставить на ночь.

Как желе: густое и ароматное клубничное варенье на зиму из трех ингредиентов

2. Доводим клубнику еще раз до кипения, добавляем лимонную кислоту и перекладываем варенье в стерилизованные банки (как стерилизовать – ниже), плотно закручиваем банки и переворачиваем их.

Как желе: густое и ароматное клубничное варенье на зиму из трех ингредиентов

Варенье охлаждаем и храним в сухом месте, защищённом от солнечных лучей!

Как желе: густое и ароматное клубничное варенье на зиму из трех ингредиентов

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