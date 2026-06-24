Клубничное варенье – лучший зимний десерт, который умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить его можно даже просто на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного клубничного варенья на зиму.

Ингредиенты на 3 банки по 350 мл:

1 кг клубники

500 г сахара

1/2 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Клубнику выбирайте не слишком крупную, очистите от плодоножек, выложите в широкую глубокую посуду, засыпьте сахаром доведите клубнику с сахаром до кипения, время от времени слегка помешивайте, чтобы она не пригорела. Варите без крышки на среднем огне 10 минут, пену не снимайте. выключаем огонь и даем полностью остыть, лучше оставить на ночь.

2. Доводим клубнику еще раз до кипения, добавляем лимонную кислоту и перекладываем варенье в стерилизованные банки (как стерилизовать – ниже), плотно закручиваем банки и переворачиваем их.

Варенье охлаждаем и храним в сухом месте, защищённом от солнечных лучей!

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