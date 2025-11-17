Стеклянные варочные поверхности стали популярными благодаря опрятному виду и простоте ухода. В то же время они требуют внимательного выбора посуды, поскольку неправильный материал может оставить царапины или даже вызвать трещину. Риски появляются и из-за чрезмерного веса кастрюль, и из-за неровного дна, и из-за шероховатого покрытия. Чтобы избежать повреждений и сохранить технику в хорошем состоянии, важно знать, какая посуда категорически не подходит для такой поверхности.

Редакция FoodOboz расскажет, какая посуда не подходит для стеклянной варочной поверхности.

Почему важно правильно выбирать посуду

Не вся посуда, которая подходит для газовых или индукционных плит, безопасно взаимодействует со стеклокерамикой. Грубые материалы могут оставить царапины, а непригодные сплавы – образовать пятна, которые со временем практически не выводятся. Неровное дно создает нагрузку и способствует перегреванию отдельных участков, что чревато повреждением панели.

Чугун

Чугунные сковородки и кастрюли слишком тяжелые и имеют шероховатое дно. Даже небольшое скольжение может оставить глубокие царапины, а сильные удары – спровоцировать трещину. Важно также учитывать, что массивная посуда может неравномерно прогревать панель. Альтернатива: эмалированный чугун с гладким покрытием. Он обеспечивает нужную теплопроводность, но не царапает поверхность.

Керамогранит и неглазурованная керамика

Такая посуда часто имеет грубое, пористое дно, которое действует как наждачная бумага. Чаще всего повреждения возникают, когда горячую керамическую посуду ставят на плиту после духовки. На поверхности остаются матовые следы и потертости. Альтернатива: полностью глазурованная керамика или анодированный алюминий, который равномерно нагревается и имеет гладкое дно.

Чистая медь

Медные кастрюли выглядят эффектно, но на стекле оставляют заметные металлические следы. Со временем они темнеют, ухудшают внешний вид плиты и затрудняют нагрев. Такие пятна практически невозможно полностью убрать. Альтернатива: нержавеющая сталь с медным сердечником – нагревается равномерно, но не оставляет следов.

Винтажные стеклянные кастрюли

Старые стеклянные кастрюли и сковородки были разработаны для газовых плит и нагревательных спиралей. На современных стеклянных поверхностях они нагреваются неравномерно, создают горячие точки и могут вызвать царапины или микротрещины из-за резких температурных перепадов. Альтернатива: современная посуда из нержавеющей стали с гладким дном. Кастрюли с деформированным дном

Даже хорошая посуда становится опасной, если ее дно потеряло ровность. Закругленная или волнистая основа плохо контактирует с поверхностью плиты, что приводит к неправильному нагреву. Из-за этого стекло получает точечную нагрузку, которая со временем может привести к повреждению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть пластмассовые контейнеры