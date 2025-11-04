Макароны – это продукт, который всегда есть под рукой и спасает, когда нужно быстро приготовить ужин. Но не все виды пасты одинаково качественные. Одни сохраняют форму и имеют приятный вкус даже после варки, другие – развариваются, слипаются и превращаются в кашу. Чтобы блюдо получилось, важно знать, какие макароны лучше не покупать и на что обращать внимание при выборе.

Редакция FoodOboz расскажет, какие макароны покупать не стоит.

Макароны, которые лучше оставить на полке

Чаще всего некачественные макароны делают из мягких сортов пшеницы. Их легко узнать по внешнему виду: они имеют почти белый цвет, гладкую поверхность и легко ломаются. Во время варки такие изделия быстро размягчаются, слипаются между собой и образуют густую клейкую массу. Готовое блюдо теряет аппетитный вид, а его вкус – насыщенность.

Кроме того, подобная паста не держит форму в соусах и часто имеет "мучнистую" текстуру. Такие макароны особенно быстро портят вид и консистенцию в блюдах, где важна структура – например, в лазанье или пасте с соусом болоньезе.

Самыми лучшими считаются макароны из твердых сортов пшеницы – на упаковке это обычно указано как *Durum Wheat* или *Semola di Grano Duro*. Они имеют светло-желтый или кремовый оттенок и немного шероховатую поверхность. Благодаря этой текстуре соус хорошо "цепляется" к пасте, делая блюдо более вкусным и сбалансированным.

Такие изделия сохраняют форму после варки, не слипаются и остаются с приятной упругостью – именно это и называется состоянием *аль денте*. Если макароны при ломке хрустят и не крошатся, это еще один признак качественного продукта.

На что обращать внимание во время покупки

Перед тем как положить упаковку в корзину, внимательно прочитайте этикетку. В составе должны быть только пшеница твердых сортов и вода. Если производитель добавляет другие компоненты, стоит насторожиться – это может свидетельствовать о попытке замаскировать низкое качество сырья.

Обращайте внимание также на страну производства – итальянские или турецкие бренды обычно имеют стабильное качество, но сегодня многие украинские производители также выпускают достойную пасту.

Как приготовить, чтобы макароны не разварились

Чтобы даже качественные макароны не потеряли текстуру, важно придерживаться простых правил. Варите их в большом количестве подсоленной воды – минимум литр на 100 граммов продукта. Не переваривайте: ориентируйтесь на время, указанное на упаковке, и попробуйте пасту за минуту до завершения она должна быть немного твердой внутри.

После варки не промывайте макароны водой, чтобы они не потеряли крахмал, который помогает соусу лучше держаться на поверхности.

