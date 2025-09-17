Холодильник кажется идеальным местом для хранения любых продуктов. Однако дверца этого устройства имеет свои особенности, которые часто остаются незамеченными. Из-за постоянных колебаний температуры здесь создаются условия, в которых некоторые продукты портятся гораздо быстрее.

Вы сможете избежать неприятных сюрпризов.

Дверца холодильника – зона, где температура меняется каждый раз, как вы его открываете. Это удобно для хранения соусов или напитков, но для некоторых продуктов такое место может стать фатальным.

Молоко и молочные продукты

Чаще всего хозяйки ставят молоко именно на дверцу. Такая привычка может стоить качества напитка – он скисает значительно быстрее, чем указано на упаковке. Для молока лучше выбрать верхние полки основного отсека, где температура стабильна.

Яйца

Многие модели холодильников имеют специальные лотки для яиц в дверце. Однако это скорее маркетинговый ход, чем удобство. Постоянные толчки могут повредить скорлупу, а перепады температуры – испортить продукт. Оптимальный вариант – оставлять яйца в оригинальной упаковке на средней полке.

Сыры, колбасные изделия и мясные деликатесы

Нежные сыры быстро высыхают, колбасы теряют вкус, а деликатесы могут портиться из-за температурных колебаний. Для таких продуктов лучше всего подойдет специальный ящик для мяса и сыра или холодная полка внутри холодильника.

Фрукты и овощи

Дверца не подходит и для овощей с фруктами. Они нуждаются в стабильной температуре и влажности, которую обеспечивают специальные ящики в нижней части холодильника. Если положить их на дверцу, они потеряют свежесть значительно быстрее. Допустимым исключением могут быть только остатки продуктов, которые вы планируете доесть в ближайшее время.

Сырое мясо

Наибольший риск – именно в хранении сырого мяса на дверце. Колебания температуры создают идеальные условия для размножения бактерий, а утечка сока из упаковки может загрязнить другие продукты. Для мяса всегда выбирайте самые холодные полки.

