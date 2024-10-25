Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт "жуткаго" пирога
Если именно сейчас вы ищете, что такое интересное приготовить на Хэллоуин, сохраняйте себе простую идею. Ничего экстравагантного для такого десерта не нужно, но получается он довольно "жуткий" и очень вкусный. Эффектности такому блюду придает лицо, которое нужно сформировать из теста и выложить сверху.
Идея приготовления пирога на Геловин опубликована на странице фудблогера Татьяны Макаренко (sni danke) в Instagram. Для начинки подойдут консервированные вишни, которые вы закрыли летом.
Ингредиенты для теста:
- мука – 380 г
- сахар – 150 г
- сливочное масло –180 г
- яйца – 2 шт.
Ингредиенты для начинки:
- вишни – 500 г
- сахар – 50-70 г
- вода – 50 мл. (для крахмала)
- сок – 70 мл.
- крахмал – 1 ст.л.
- корица – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. В сотейник положить сахар, корицу.
2. Влить 70 мл. вишневого сока или воды.
3. Довести до кипения.
4. В 50 малалатрах воды развести 1 столовую ложку крахмала, размешать и влить в сироп.
5. Проварить до загустения, постоянно помешивая.
6. Добавить в сироп вишни без косточки и, постоянно помешивая, держать еще минут. 5. Начинку полностью охладить.
7. Для теста холодное сливочное масло нарезать кубиками и смешать с мукой и сахаром.
8. Перетереть руками в крошку.
9. Добавить 2 небольших яйца и замешать тесто.
10. Разделить на две части.
11. Одну часть распределить по форме, вилкой растереть и убрать в морозилку.
12. Вторую часть раскатать и вырезать лицо.
13. Достать из морозилки форму, выложить остывшую начинку. Сверху слепить страшное лицо.
14. Смазать желтком и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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