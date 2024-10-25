Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт "жуткаго" пирога

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт 'жуткаго' пирога

Если именно сейчас вы ищете, что такое интересное приготовить на Хэллоуин, сохраняйте себе простую идею. Ничего экстравагантного для такого десерта не нужно, но получается он довольно "жуткий" и очень вкусный. Эффектности такому блюду придает лицо, которое нужно сформировать из теста и выложить сверху.

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Идея приготовления пирога на Геловин опубликована на странице фудблогера Татьяны Макаренко (sni danke) в Instagram. Для начинки подойдут консервированные вишни, которые вы закрыли летом.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

Ингредиенты для теста:

  • мука – 380 г
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло –180 г
  • яйца – 2 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • вишни – 500 г
  • сахар – 50-70 г
  • вода – 50 мл. (для крахмала)
  • сок – 70 мл.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • корица – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

1. В сотейник положить сахар, корицу.

2. Влить 70 мл. вишневого сока или воды.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

3. Довести до кипения.

4. В 50 малалатрах воды развести 1 столовую ложку крахмала, размешать и влить в сироп.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

5. Проварить до загустения, постоянно помешивая.

6. Добавить в сироп вишни без косточки и, постоянно помешивая, держать еще минут. 5. Начинку полностью охладить.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

7. Для теста холодное сливочное масло нарезать кубиками и смешать с мукой и сахаром.

8. Перетереть руками в крошку.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

9. Добавить 2 небольших яйца и замешать тесто.

10. Разделить на две части.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

11. Одну часть распределить по форме, вилкой растереть и убрать в морозилку.

12. Вторую часть раскатать и вырезать лицо.

Какой интересный десерт приготовить на Хэллоуин: рецепт ''жуткаго'' пирога

13. Достать из морозилки форму, выложить остывшую начинку. Сверху слепить страшное лицо.

14. Смазать желтком и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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