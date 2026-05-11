Киш из лаваша с вкусной начинкой из сыра и мяса: делимся легким рецептом сытного блюда
Лаваш – самая лучшая альтернатива теста практически в любом блюде. Готовить из него можно вкусные трубочки, пирожки, а также полезные чипсы, лазанью, киш, пиццу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ленивого пирога из лаваша, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- Лаваш 2 шт (круглые)
- Куриное филе 1 шт.
- Яйца 2-3 шт.
- Сливки 150 мл
- Сыр твердый 150 г
- Приправа
- Лук 1 крупный
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.
2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.
3. В форму для запекания выложите один лаваш, присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем — это будет основа.
4. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром. Запекайте в разогретой духовке при 200°C 20 минут до румяной корочки.
