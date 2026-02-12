Все рецепты
Классика, которая всегда кстати: бутерброды со шпротами по-новому для праздничного стола
Классика, которая всегда кстати – это все о бутербродах со шпротами. Для свежести и яркого вкуса кулинары советуют добавлять свежие огурцы, зелень, оливки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- шпроты
- майонез
- чеснок
- крем-сыр
- свежий огурец
Способ приготовления:
1. Обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или с каплей масла до румяной корочки.
2. Смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком. Для более нежного вкуса можно взять творожный или плавленый сыр.
3. Смажьте гренки соусом, выложите по 1-2 рыбки. Огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными слайсами и положите поверх шпрот или рядом. Украсьте веточкой укропа или петрушки!
