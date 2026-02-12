Классика, которая всегда кстати – это все о бутербродах со шпротами. Для свежести и яркого вкуса кулинары советуют добавлять свежие огурцы, зелень, оливки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

шпроты

майонез

чеснок

крем-сыр

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или с каплей масла до румяной корочки.

2. Смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком. Для более нежного вкуса можно взять творожный или плавленый сыр.

3. Смажьте гренки соусом, выложите по 1-2 рыбки. Огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными слайсами и положите поверх шпрот или рядом. Украсьте веточкой укропа или петрушки!

