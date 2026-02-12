Классика, которая всегда кстати: бутерброды со шпротами по-новому для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Классика, которая всегда кстати: бутерброды со шпротами по-новому для праздничного стола

Классика, которая всегда кстати – это все о бутербродах со шпротами. Для свежести и яркого вкуса кулинары советуют добавлять свежие огурцы, зелень, оливки.

Классика, которая всегда кстати: бутерброды со шпротами по-новому для праздничного стола

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

  • шпроты
  • майонез
  • чеснок
  • крем-сыр
  • свежий огурец

Способ приготовления:

1. Обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде или с каплей масла до румяной корочки.

2. Смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком. Для более нежного вкуса можно взять творожный или плавленый сыр.

Классика, которая всегда кстати: бутерброды со шпротами по-новому для праздничного стола

3. Смажьте гренки соусом, выложите по 1-2 рыбки. Огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными слайсами и положите поверх шпрот или рядом. Украсьте веточкой укропа или петрушки!

Классика, которая всегда кстати: бутерброды со шпротами по-новому для праздничного стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты