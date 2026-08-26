Клубничное "Тирамису" с нежным кремом: делимся легким рецептом
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Самый простой и вкусный, летний десерт – "Тирамису". Для крема лучше всего используйте сливки 30%, а также маскарпоне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, клубничного "Тирамису" с нежным кремом.
Ингредиенты:
- Печенье "Савоярди" 300 г
- Клубника 350-400 г
- Сахар 2-3 ст. л.
- Лимонный сок 1 ст. л.
- Маскарпоне 350 г
- Сливки (30%) 400 г
- Сахарная пудра 80-90 г
- Измельчаем клубнику с сахаром и лимонным соком
Способ приготовления:
1. Сливки взбиваем до устойчивой консистенции, добавляем сахарную пудру и маскарпоне и перемешиваем до однородности.
2. Печенье обмакиваем в клубничное пюре, выкладываем на тарелку, сверху — крем, снова печенье и крем.
3. Ставим в холодильник на несколько часов.
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