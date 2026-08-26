Клубничное "Тирамису" с нежным кремом: делимся легким рецептом

Самый простой и вкусный, летний десерт – "Тирамису". Для крема лучше всего используйте сливки 30%, а также маскарпоне.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, клубничного "Тирамису" с нежным кремом.

Ингредиенты:

Печенье "Савоярди" 300 г

Клубника 350-400 г

Сахар 2-3 ст. л.

Лимонный сок 1 ст. л.

Маскарпоне 350 г

Сливки (30%) 400 г

Сахарная пудра 80-90 г

Измельчаем клубнику с сахаром и лимонным соком

Способ приготовления:

1. Сливки взбиваем до устойчивой консистенции, добавляем сахарную пудру и маскарпоне и перемешиваем до однородности.

2. Печенье обмакиваем в клубничное пюре, выкладываем на тарелку, сверху — крем, снова печенье и крем.

3. Ставим в холодильник на несколько часов.

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