Клубничное "Тирамису" с нежным кремом: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
141
Нежное клубничное тирамису
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Самый простой и вкусный, летний десерт – "Тирамису". Для крема лучше всего используйте сливки 30%, а также маскарпоне.

Как приготовить клубничное "Тирамису"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, клубничного "Тирамису" с нежным кремом.

Ингредиенты:

  • Печенье "Савоярди" 300 г
  • Клубника 350-400 г
  • Сахар 2-3 ст. л.
  • Лимонный сок 1 ст. л.
  • Маскарпоне 350 г
  • Сливки (30%) 400 г
  • Сахарная пудра 80-90 г
  • Измельчаем клубнику с сахаром и лимонным соком

Способ приготовления:

1. Сливки взбиваем до устойчивой консистенции, добавляем сахарную пудру и маскарпоне и перемешиваем до однородности.

Крем для десерта

2. Печенье обмакиваем в клубничное пюре, выкладываем на тарелку, сверху — крем, снова печенье и крем.

Приготовление десерта

3. Ставим в холодильник на несколько часов.

Готовый десерт

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