Клубничный чизкейк за 3 минуты без выпечки: делимся рецептом
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Домашние десерты без теста можно очень просто заменить десертами из печенья, желе, птичьего молока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из йогурта, печенья и клубники.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт 200 г
- Пастообразный творог или обычный 90 г
- Ванильный протеин 30 г
- Клубника 100 г
- Печенье 50 г
Способ приготовления:
1. Смешайте йогурт, творог и протеин до однородной консистенции.
2. Измельчите печенье и выложите на дно формы. Добавьте сырную массу сверху. Измельчите клубнику в пюре и полейте им десерт.
3.Укрась ягодами и подавай сразу!
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