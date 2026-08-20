Клубничный чизкейк за 3 минуты без выпечки: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
345
Рецепт десерта
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Домашние десерты без теста можно очень просто заменить десертами из печенья, желе, птичьего молока. 

Десерт из печенья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из йогурта, печенья и клубники. 

Ингредиенты:

  • Греческий йогурт 200 г
  • Пастообразный творог или обычный 90 г
  • Ванильный протеин 30 г
  • Клубника 100 г
  • Печенье 50 г

Способ приготовления: 

1. Смешайте йогурт, творог и протеин до однородной консистенции.

Творожная масса

2. Измельчите печенье и выложите на дно формы. Добавьте сырную массу сверху. Измельчите клубнику в пюре и полейте им десерт.

Приготовление десерта

3.Укрась ягодами и подавай сразу!

Готовый десерт

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