Домашние десерты без теста можно очень просто заменить десертами из печенья, желе, птичьего молока.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из йогурта, печенья и клубники.

Ингредиенты:

Греческий йогурт 200 г

Пастообразный творог или обычный 90 г

Ванильный протеин 30 г

Клубника 100 г

Печенье 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте йогурт, творог и протеин до однородной консистенции.

2. Измельчите печенье и выложите на дно формы. Добавьте сырную массу сверху. Измельчите клубнику в пюре и полейте им десерт.

3.Укрась ягодами и подавай сразу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: