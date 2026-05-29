Клубничный "ночной" ПП-тирамису без сахара: делимся рецептом идеального десерта для тех, кто на диете

Ирина Мельниченко
Самый простой десерт без выпечки – тирамису. Готовить его можно с разными вкусами – какао, шоколадом, ягодами, например, клубникой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, диетического тирамису с клубникой.

Ингредиенты:

  • Йогурт греческий 3% 300 г
  • Сахарозаменитель по вкусу
  • Клубника 100 г
  • Печенье савоярди 10 шт

Способ приготовления:

1. Взбиваем в блендере клубнику и сахарозаменитель Добавляем к греческому йогурту и перемешиваем.

2. Выкладываем в форму печенье, заливаем сверху половиной крема. Выкладываем второй слой печенья и остатки крема.

3. По желанию украшаем клубникой. Накрываем крышкой и на ночь в холодильник.

