Самый простой десерт без выпечки – тирамису. Готовить его можно с разными вкусами – какао, шоколадом, ягодами, например, клубникой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, диетического тирамису с клубникой.

Ингредиенты:

Йогурт греческий 3% 300 г

Сахарозаменитель по вкусу

Клубника 100 г

Печенье савоярди 10 шт

Способ приготовления:

1. Взбиваем в блендере клубнику и сахарозаменитель Добавляем к греческому йогурту и перемешиваем.

2. Выкладываем в форму печенье, заливаем сверху половиной крема. Выкладываем второй слой печенья и остатки крема.

3. По желанию украшаем клубникой. Накрываем крышкой и на ночь в холодильник.

