Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день
1 минута
1,4 т.
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Запеченные овощи – идеальная основа для вкусных закусок и салатов. Особенно вкусные и полезные блюда будут из кабачков и баклажанов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных овощей, с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких перца
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль и специи по вкусу
Для соуса:
- 50 г греческого йогурта
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. американской горчицы
- 1 зубчик чеснока
- зелень
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи средними кусочками, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль и специи. Запекайте при 200C 20-25 минут, пока овощи не станут румяными.
2. Для соуса: смешайте греческий йогурт, соевый соус, два вида горчицы, измельченный чеснок и зелень.
Подавайте запеченные овощи теплыми вместе с соусом!
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