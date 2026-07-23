Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день
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Запеченные овощи – идеальная основа для вкусных закусок и салатов. Особенно вкусные и полезные блюда будут из кабачков и баклажанов.

Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных овощей, с вкусным соусом.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 сладких перца
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль и специи по вкусу

Для соуса:

  • 50 г греческого йогурта
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. американской горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • зелень

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи средними кусочками, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль и специи. Запекайте при 200C 20-25 минут, пока овощи не станут румяными.

Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день

2. Для соуса: смешайте греческий йогурт, соевый соус, два вида горчицы, измельченный чеснок и зелень.

Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день

Подавайте запеченные овощи теплыми вместе с соусом!

Комфортный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного и полезного блюда на каждый день

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