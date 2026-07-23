Запеченные овощи – идеальная основа для вкусных закусок и салатов. Особенно вкусные и полезные блюда будут из кабачков и баклажанов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из запеченных овощей, с вкусным соусом.

Ингредиенты:

1 кабачок

1 баклажан

2 сладких перца

2 ст. л. оливкового масла

соль и специи по вкусу

Для соуса:

50 г греческого йогурта

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. американской горчицы

1 зубчик чеснока

зелень

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи средними кусочками, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, добавьте соль и специи. Запекайте при 200C 20-25 минут, пока овощи не станут румяными.

2. Для соуса: смешайте греческий йогурт, соевый соус, два вида горчицы, измельченный чеснок и зелень.

Подавайте запеченные овощи теплыми вместе с соусом!

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