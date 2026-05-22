Крабовый салат – одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд. Для свежего вкуса добавить в блюдо можно свежие огурцы, зелень, кукурузу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с вермишелью и огурцами.

Ингредиенты:

вермишель 2 уп.

крабовые палочки 200 г.

консервированная кукуруза 200 г.

огурец 2 шт.

майонез

Способ приготовления:

1. Сначала заливаем вермишель кипятком и оставляем остыть.

2. Затем добавляем нарезанные крабовые палочки, огурец свежий, консервированную кукурузу и майонез.

3. Перемешиваем и подаем!

