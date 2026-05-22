Крабовый салат "Бедный студент": делимся рецептом вкусного салата

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Крабовый салат 'Бедный студент': делимся рецептом вкусного салата

Крабовый салат – одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд. Для свежего вкуса добавить в блюдо можно свежие огурцы, зелень, кукурузу. 

Крабовый салат "Бедный студент": делимся рецептом вкусного салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с вермишелью и огурцами. 

Ингредиенты: 

  • вермишель 2 уп.
  • крабовые палочки 200 г.
  • консервированная кукуруза 200 г.
  • огурец 2 шт.
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Сначала заливаем вермишель кипятком и оставляем остыть.

Крабовый салат "Бедный студент": делимся рецептом вкусного салата

2. Затем добавляем нарезанные крабовые палочки, огурец свежий, консервированную кукурузу и майонез.

Крабовый салат "Бедный студент": делимся рецептом вкусного салата

3. Перемешиваем и подаем! 

Крабовый салат "Бедный студент": делимся рецептом вкусного салата

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты