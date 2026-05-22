Крабовый салат "Бедный студент": делимся рецептом вкусного салата
Крабовый салат – одно из самых вкусных, простых в приготовлении блюд. Для свежего вкуса добавить в блюдо можно свежие огурцы, зелень, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с вермишелью и огурцами.
Ингредиенты:
- вермишель 2 уп.
- крабовые палочки 200 г.
- консервированная кукуруза 200 г.
- огурец 2 шт.
- майонез
Способ приготовления:
1. Сначала заливаем вермишель кипятком и оставляем остыть.
2. Затем добавляем нарезанные крабовые палочки, огурец свежий, консервированную кукурузу и майонез.
3. Перемешиваем и подаем!
