Крабовый салат для праздничного стола: делимся легким рецептом
Крабовые палочки – очень бюджетный, но при этом полезный продукт, который содержит полезные вещества, такие как фосфор, железо, йод и метионин, который благотворно влияет на жировой обмен. Однако нужно помнить, что в них также может быть добавлено значительное количество сахара и крахмала, поэтому увлекаться ими не стоит. Готовить из них можно вкусные закуски, салаты, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении крабового салата.
Ингредиенты:
- 2 пачки вермишели быстрого приготовления
- 1 банка кукурузы
- 2 средних огурца
- 200 г крабовых палочек
- 1-2 ст.л. майонеза
- зеленый лук
- соль, черный перец, приправа из вермишели
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелким кубиком все ингредиенты, вермишель покрошите.
2. Добавьте майонез, зеленый лук, специи и перемешайте.
