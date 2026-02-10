Крабовые палочки – очень бюджетный, но при этом полезный продукт, который содержит полезные вещества, такие как фосфор, железо, йод и метионин, который благотворно влияет на жировой обмен. Однако нужно помнить, что в них также может быть добавлено значительное количество сахара и крахмала, поэтому увлекаться ими не стоит. Готовить из них можно вкусные закуски, салаты, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении крабового салата.

Ингредиенты:

2 пачки вермишели быстрого приготовления

1 банка кукурузы

2 средних огурца

200 г крабовых палочек

1-2 ст.л. майонеза

зеленый лук

соль, черный перец, приправа из вермишели

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком все ингредиенты, вермишель покрошите.

2. Добавьте майонез, зеленый лук, специи и перемешайте.

