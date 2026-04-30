Крабовый салат "Галина" с оригинальным ингредиентом: делимся рецептом блюда нарасхват
Самый вкусный, легкий в приготовлении салат – крабовый. Готовить его можно с рисом, а также и без, так салат будет намного легче. А для свежести добавьте свежие огурцы, зеленый лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата, со свежими огурцами за 5 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- лук зеленый
- кукуруза
- морковь по-корейски
- свежие огурцы
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко крабовые палочки, лук.
2. Добавьте кукурузу, специи и майонез, морковь по-корейски и перемешайте.
