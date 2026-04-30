Самый вкусный, легкий в приготовлении салат – крабовый. Готовить его можно с рисом, а также и без, так салат будет намного легче. А для свежести добавьте свежие огурцы, зеленый лук.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата, со свежими огурцами за 5 минут.

Ингредиенты:

крабовые палочки

лук зеленый

кукуруза

морковь по-корейски

свежие огурцы

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко крабовые палочки, лук.

2. Добавьте кукурузу, специи и майонез, морковь по-корейски и перемешайте.

