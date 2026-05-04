Крабовый салат "Немо" за 10 минут: делимся самым легким рецептом
Крабовый салат – одно из самых простых в приготовлении и вкусных блюд, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для ужина. А для яркого и свежего вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кукурузка
- яйца
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.
2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.
3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
