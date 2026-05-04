Крабовый салат "Немо" за 10 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
711
Рецепт салата

Крабовый салат – одно из самых простых в приготовлении и вкусных блюд, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для ужина. А для яркого и свежего вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кукурузка
  • яйца
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

