Крабовый салат – одно из самых простых в приготовлении и вкусных блюд, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для ужина. А для яркого и свежего вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

кукурузка

яйца

зеленый лук

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: