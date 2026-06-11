Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для свежего и яркого вкуса
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Крабовые палочки и молодая капуста – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного салата. А для яркого вкуса можно добавить свежий огурец, зеленый лук и специи.
Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с молодой капустой.
Ингредиенты:
- Молодая капуста 1 кг
- Печеное или копченое куриное филе 300-400 г
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Йогурт 1,8-3% 200-250 г
- Горчица в зернах 3-4 ст. л.
- Соль
Способ приготовления:
1. Молодую капусту нарезаем на небольшие куски, подсаливаем и слегка переминаем руками.
2. Добавляем к ней нарезанное кубиком филе и кукурузу. Заправляем салат йогуртом и горчицей.
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