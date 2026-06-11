Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для свежего и яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
309
Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для свежего и яркого вкуса
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Крабовые палочки и молодая капуста – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного салата. А для яркого вкуса можно добавить свежий огурец, зеленый лук и специи.

Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для свежего и яркого вкуса

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с молодой капустой. 

Ингредиенты:

  • Молодая капуста 1 кг
  • Печеное или копченое куриное филе 300-400 г
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Йогурт 1,8-3% 200-250 г
  • Горчица в зернах 3-4 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Молодую капусту нарезаем на небольшие куски, подсаливаем и слегка переминаем руками.

Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для свежего и яркого вкуса

2. Добавляем к ней нарезанное кубиком филе и кукурузу. Заправляем салат йогуртом и горчицей.

Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для свежего и яркого вкуса

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