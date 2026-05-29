Крабовый салат по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
600
Самый простой, но при этом вкусный салат – крабовый. Готовить его можно с рисом, а также в более легком варианте – без риса, но со свежими овощами, кукурузой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с рисом, свежими огурцами и яйцами.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • отварной рис (басмати) 200 г
  • яйца 2 шт.
  • консервированная кукуруза 70 г
  • свежий огурец 1 шт.
  • нарезанный лук, замаринованный уксусом мой секретный ингредиент
  • майонез 2-3 ст. л.
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем аккуратными кубиками. Рис отварите.

2. Заправляем салат майонезом, добавьте специи и перемешайте.

