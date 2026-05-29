Крабовый салат по-новому: делимся легким рецептом вкусного блюда
Самый простой, но при этом вкусный салат – крабовый. Готовить его можно с рисом, а также в более легком варианте – без риса, но со свежими овощами, кукурузой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с рисом, свежими огурцами и яйцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 200 г
- отварной рис (басмати) 200 г
- яйца 2 шт.
- консервированная кукуруза 70 г
- свежий огурец 1 шт.
- нарезанный лук, замаринованный уксусом мой секретный ингредиент
- майонез 2-3 ст. л.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем аккуратными кубиками. Рис отварите.
2. Заправляем салат майонезом, добавьте специи и перемешайте.
