Крабовый салат по-новому: делимся рецептом оригинального блюда
Самый простой и вкусный домашний салат – крабовый. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь – порезать все ингредиенты и добавить майонез. А для свежести и яркого вкуса можно добавить свежий огурец, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, со свежими огурцами.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте все кубиком.
2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат и перемешайте.
