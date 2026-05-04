Самый простой и вкусный домашний салат – крабовый. Готовится блюдо элементарно, достаточно всего лишь – порезать все ингредиенты и добавить майонез. А для свежести и яркого вкуса можно добавить свежий огурец, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, со свежими огурцами.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте все кубиком.

2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат и перемешайте.

