Салаты из крабовых палочек можно готовить хоть каждый день. К тому же, они отлично сочетаются со всеми продуктами, особенно с сыром, свежими овощами, кукурузой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с плавленным сыром и кукурузой.

Ингредиенты:

крабовые палочки 180 г

яйца 4 шт.

плавленые сырки 3 шт.

кукуруза консервированная 1 б

зеленый лук

майонез 250 г

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, сыр и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, сверху кукуруза и зеленый лук.

