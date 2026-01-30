Крабовый салат по-новому для праздничного стола: самый простой рецепт

Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек можно готовить хоть каждый день. К тому же, они отлично сочетаются со всеми продуктами, особенно с сыром, свежими овощами, кукурузой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с плавленным сыром и кукурузой.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 180 г
  • яйца 4 шт.
  • плавленые сырки 3 шт.
  • кукуруза консервированная 1 б
  • зеленый лук
  • майонез 250 г

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, сыр и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, сверху кукуруза и зеленый лук.

