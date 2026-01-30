Все рецепты
Крабовый салат по-новому для праздничного стола: самый простой рецепт
Салаты из крабовых палочек можно готовить хоть каждый день. К тому же, они отлично сочетаются со всеми продуктами, особенно с сыром, свежими овощами, кукурузой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с плавленным сыром и кукурузой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 180 г
- яйца 4 шт.
- плавленые сырки 3 шт.
- кукуруза консервированная 1 б
- зеленый лук
- майонез 250 г
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, сыр и яйца натрите.
2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, сверху кукуруза и зеленый лук.
