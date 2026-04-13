Крабовый салат — это настоящая классика, которую любят за скорость приготовления и нежный вкус. Его можно готовить как в традиционном варианте с рисом, так и в современных легких интерпретациях со свежими огурцами, зеленым луком, а также консервированной кукурузой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

крабовые палочки (200-250 г)

вареные яйца (3-4 шт.)

консервированная кукуруза (1 банка)

свежий огурец

тертый твердый сыр

майонез

соль и перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте все компоненты кубиками. Сыр натрите.

2. Смешайте с кукурузой, огурцами и заправьте майонезом.

