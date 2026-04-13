Крабовый салат по-новому: добавьте всего один оригинальный ингредиент для яркого вкуса
Крабовый салат — это настоящая классика, которую любят за скорость приготовления и нежный вкус. Его можно готовить как в традиционном варианте с рисом, так и в современных легких интерпретациях со свежими огурцами, зеленым луком, а также консервированной кукурузой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного крабового салата, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- крабовые палочки (200-250 г)
- вареные яйца (3-4 шт.)
- консервированная кукуруза (1 банка)
- свежий огурец
- тертый твердый сыр
- майонез
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте все компоненты кубиками. Сыр натрите.
2. Смешайте с кукурузой, огурцами и заправьте майонезом.
