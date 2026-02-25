Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
51
Рецепт блюда

Крабовые палочки – одно из самых простых и вкусных продуктов, который может быть прекрасной основой для салатов, закусок. Важно при выборе крабовых палочек – обращать внимание на цвет и структуру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из крабовых палочек. 

Ингредиенты:

  • 2 пачки вермишели быстрого приготовления
  • 1 банка кукурузы
  • 2 средних огурца
  • 200 г крабовых палочек
  • 1-2 ст.л. майонеза
  • зеленый лук
  • соль, черный перец, приправа из вермишели

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко крабовые палочки и огурец, лук мелко. 

2. Добавьте вермишель, майонез, специи и перемешайте.

