Крабовые палочки – одно из самых простых и вкусных продуктов, который может быть прекрасной основой для салатов, закусок. Важно при выборе крабовых палочек – обращать внимание на цвет и структуру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

2 пачки вермишели быстрого приготовления

1 банка кукурузы

2 средних огурца

200 г крабовых палочек

1-2 ст.л. майонеза

зеленый лук

соль, черный перец, приправа из вермишели

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко крабовые палочки и огурец, лук мелко.

2. Добавьте вермишель, майонез, специи и перемешайте.

