Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовые палочки – одно из самых простых и вкусных продуктов, который может быть прекрасной основой для салатов, закусок. Важно при выборе крабовых палочек – обращать внимание на цвет и структуру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- 2 пачки вермишели быстрого приготовления
- 1 банка кукурузы
- 2 средних огурца
- 200 г крабовых палочек
- 1-2 ст.л. майонеза
- зеленый лук
- соль, черный перец, приправа из вермишели
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко крабовые палочки и огурец, лук мелко.
2. Добавьте вермишель, майонез, специи и перемешайте.
