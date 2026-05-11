Крабовый салат – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и просто ужина. Готовится салат очень просто, достаточно всего лишь все порезать и все. А для свежести и яркого вкуса добавьте свежий огурец, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и кукурузой.

Ингредиенты:

Отварные яйца

Крабовые палочки

Свежий огурец

Консервированная кукуруза

Майонез

Специи

Способ приготовления:

1. Порежьте все кубиком.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: