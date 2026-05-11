Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и просто ужина. Готовится салат очень просто, достаточно всего лишь все порезать и все. А для свежести и яркого вкуса добавьте свежий огурец, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и кукурузой.
Ингредиенты:
- Отварные яйца
- Крабовые палочки
- Свежий огурец
- Консервированная кукуруза
- Майонез
- Специи
Способ приготовления:
1. Порежьте все кубиком.
2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
