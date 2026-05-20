Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат можно готовить хоть каждый день. А для того, чтобы салат был более интересным, можно добавить в блюдо например, морковь по-корейски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- морковь по-корейски
- вареные яйца
- кукуруза
- крабовые палочки
- плавленые сырки
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте яйца, крабовые палочки, сыр натрите.
2. Добавьте кукурузу, морковь, специи, майонез, перемешайте.
