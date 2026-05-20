Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
Крабовый салат можно готовить хоть каждый день. А для того, чтобы салат был более интересным, можно добавить в блюдо например, морковь по-корейски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек. 

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски
  • вареные яйца
  • кукуруза
  • крабовые палочки
  • плавленые сырки
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте яйца, крабовые палочки, сыр натрите.

2. Добавьте кукурузу, морковь, специи, майонез, перемешайте.

