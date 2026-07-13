Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
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Крабовые палочки – лучшая основа для салатов и закусок. Еще из них можно приготовить чипсы и запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного крабового салат, с грибами.
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов
- 250 г крабовых палочек
- 4 яйца
- 1 луковица
- 1 банка кукурузы
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, грибы обжарьте, яйца и лук также порежьте.
2. Добавьте кукурузу, специи и майонез.
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