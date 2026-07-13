Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
192
Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
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Крабовые палочки – лучшая основа для салатов и закусок. Еще из них можно приготовить чипсы и запеканки.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного крабового салат, с грибами.

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов
  • 250 г крабовых палочек
  • 4 яйца
  • 1 луковица
  • 1 банка кукурузы

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, грибы обжарьте, яйца и лук также порежьте.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

2. Добавьте кукурузу, специи и майонез.

Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

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