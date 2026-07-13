Крабовые палочки – лучшая основа для салатов и закусок. Еще из них можно приготовить чипсы и запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного крабового салат, с грибами.

Ингредиенты:

400 г шампиньонов

250 г крабовых палочек

4 яйца

1 луковица

1 банка кукурузы

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, грибы обжарьте, яйца и лук также порежьте.

2. Добавьте кукурузу, специи и майонез.

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