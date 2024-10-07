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Крабовый салат по-новому: рецепт блюда на каждый день и для праздничного стола
Один из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных домашних салатов – крабовый. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, свежие огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с зеленым луком и кукурузой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кукуруза
- яйца
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.
2. Добавьте сладкую кукурузу и зеленый лук. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
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