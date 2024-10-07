Крабовый салат по-новому: рецепт блюда на каждый день и для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,0 т.
Рецепт салата

Один из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных домашних салатов – крабовый. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, свежие огурцы.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с зеленым луком и кукурузой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кукуруза
  • яйца
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте сладкую кукурузу и зеленый лук. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Готовый салат

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