Один из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных домашних салатов – крабовый. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, свежие огурцы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с зеленым луком и кукурузой.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

кукуруза

яйца

зеленый лук

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.

2. Добавьте сладкую кукурузу и зеленый лук. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: