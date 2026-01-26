Крабовый салат по-новому: рецепт легкого блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт блюда

Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных блюд. Готовить его можно добавив яйца, сыр, свежие огурцы, кукурузу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с луком и сыром.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 180 г
  • яйца 4 шт.
  • плавленые сырки 3 шт.
  • кукуруза консервированная 1 б
  • зеленый лук
  • майонез 250 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте брусками крабовые палочки, сыр и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, кукуруза, майонез, желток и сверху присыпьте зеленым луком.

