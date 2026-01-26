Все рецепты
Крабовый салат по-новому: рецепт легкого блюда для праздничного стола
Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных блюд. Готовить его можно добавив яйца, сыр, свежие огурцы, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с луком и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 180 г
- яйца 4 шт.
- плавленые сырки 3 шт.
- кукуруза консервированная 1 б
- зеленый лук
- майонез 250 г
Способ приготовления:
1. Нарежьте брусками крабовые палочки, сыр и яйца натрите.
2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, кукуруза, майонез, желток и сверху присыпьте зеленым луком.
