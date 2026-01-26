Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных блюд. Готовить его можно добавив яйца, сыр, свежие огурцы, кукурузу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с луком и сыром.

Ингредиенты:

крабовые палочки 180 г

яйца 4 шт.

плавленые сырки 3 шт.

кукуруза консервированная 1 б

зеленый лук

майонез 250 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте брусками крабовые палочки, сыр и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, кукуруза, майонез, желток и сверху присыпьте зеленым луком.

