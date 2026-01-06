Все рецепты
Крабовый салат с мивиной на скорую руку: рецепт бюджетного и вкусного блюда за 10 минут
Крабовые палочки – один из самых простых, бюджетных и при этом универсальных продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. При выборе крабовых палочек обратите внимание на их внешний вид, они не должны быть слишком яркими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата с вермишелью быстрого приготовления.
Ингредиенты:
- 2 пачки вермишели
- 1 банка кукурузы
- 2 средних огурца
- 200 г крабовых палочек
- 1-2 ст.л. майонеза
- зеленый лук
- соль, черный перец, приправа из вермишели
Способ приготовления:
1. Порежьте средним кубиком крабовые палочки и огурцы, зеленый лук мелко.
2. Добавьте вермишель, специи, майонез, кукурузу, перемешайте и можно подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: