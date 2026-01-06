Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Крабовый салат с мивиной на скорую руку: рецепт бюджетного и вкусного блюда за 10 минут

Крабовые палочки – один из самых простых, бюджетных и при этом универсальных продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. При выборе крабовых палочек обратите внимание на их внешний вид, они не должны быть слишком яркими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата с вермишелью быстрого приготовления.

Ингредиенты: 

  • 2 пачки вермишели
  • 1 банка кукурузы
  • 2 средних огурца
  • 200 г крабовых палочек
  • 1-2 ст.л. майонеза
  • зеленый лук
  • соль, черный перец, приправа из вермишели

Способ приготовления: 

1. Порежьте средним кубиком крабовые палочки и огурцы, зеленый лук мелко.

2. Добавьте вермишель, специи, майонез, кукурузу, перемешайте и можно подавать.

