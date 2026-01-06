Крабовые палочки – один из самых простых, бюджетных и при этом универсальных продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. При выборе крабовых палочек обратите внимание на их внешний вид, они не должны быть слишком яркими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата с вермишелью быстрого приготовления.

Ингредиенты:

2 пачки вермишели

1 банка кукурузы

2 средних огурца

200 г крабовых палочек

1-2 ст.л. майонеза

зеленый лук

соль, черный перец, приправа из вермишели

Способ приготовления:

1. Порежьте средним кубиком крабовые палочки и огурцы, зеленый лук мелко.

2. Добавьте вермишель, специи, майонез, кукурузу, перемешайте и можно подавать.

