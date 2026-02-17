Крабовый салат "Весенний": рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса

Рецепт салата

Крабовый салат – один из самых вкусных и простых в приготовлении блюд. Для того, чтобы блюдо было более свежим и легким, кулинары советуют добавлять свежие огурцы, лук, капусту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и кукурузой.

Ингредиенты:

  • капуста ранняя – половинка
  • крабовые палочки – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • кукуруза – 1 б
  • зеленый лук
  • майонез

Способ приготовления:

1. Мелко нашинкуйте капусту, порежьте кубиком крабовые палочки, лук, яйца и огурец.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

