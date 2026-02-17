Все рецепты
Крабовый салат "Весенний": рассказываем, что добавить в блюдо для свежести и яркого вкуса
Крабовый салат – один из самых вкусных и простых в приготовлении блюд. Для того, чтобы блюдо было более свежим и легким, кулинары советуют добавлять свежие огурцы, лук, капусту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и кукурузой.
Ингредиенты:
- капуста ранняя – половинка
- крабовые палочки – 250 г
- яйца – 4 шт.
- огурец – 1 шт.
- кукуруза – 1 б
- зеленый лук
- майонез
Способ приготовления:
1. Мелко нашинкуйте капусту, порежьте кубиком крабовые палочки, лук, яйца и огурец.
2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
